Elazığ'da Taksi Yangını: Sürücü Yaralandı

Elazığ'da Taksi Yangını: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da durakta bekleyen bir taksi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü R.A. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da durakta bekleyen taksinin alev alması sonucu sürücü yaralandı.

R.A, kullandığı 23 T 0086 plakalı taksisini Gazi Caddesi Öğretmenevi duraklarında durdurdu.

İndiği aracın henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu R.A. yaralandı.

Diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, aracın alev aldığı an bölgede bulunan otobüs durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan Osimhen itirafı

İmzalar atılmak üzere! Galatasaray'dan bomba Osimhen itirafı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.