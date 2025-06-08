Elazığ'da Taksi Yangını: Sürücü Yaralandı
Elazığ'da durakta bekleyen bir taksi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü R.A. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Elazığ'da durakta bekleyen taksinin alev alması sonucu sürücü yaralandı.
R.A, kullandığı 23 T 0086 plakalı taksisini Gazi Caddesi Öğretmenevi duraklarında durdurdu.
İndiği aracın henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu R.A. yaralandı.
Diğer taksi sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, aracın alev aldığı an bölgede bulunan otobüs durağının güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel