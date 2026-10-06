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Elazığ'da son 20 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da son 20 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 152 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik son 20 günde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 kilo 79 gram esrar, 547 sentetik ecza, 1 kilo 738 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 485,88 gram sentetik kannabinoid ve 12 gram metamfetamin ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca 152 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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