Elazığ'da Sabah Namazı Buluşması Etkinliği
Elazığ'ın Baskil İlçe Müftülüğü, Merkez Camisi'nde sabah namazı buluşması etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan vatandaşlar namaz kıldıktan sonra İlçe Müftüsü Ferhat Elibol'dan namazın önemi hakkında vaaz aldılar.
Elazığ'ın Baskil İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşması etkinliği gerçekleştirildi.
Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, namazın ardından katılımcılara namazın önemine ilişkin vaaz verdi.
Etkinliğe katılanlara ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN - Güncel