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Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürsürü Mahallesi Mehmet Cemiloğlu Caddesi'nde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ADE 245 plakalı otomobil ile 23 T 0351 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada, taksideki sürücü ve yolcu ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen
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