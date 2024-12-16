Elazığ'da Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde Efendi Ö'nün kullandığı otomobil, Sularbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Olayda sürücü hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Efendi Ö'nün kullandığı 41 AE 833 plakalı otomobil, Sularbaşı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel