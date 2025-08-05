Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Bademli köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bahçelik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.

Yangında, yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.