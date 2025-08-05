Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
Bademli köyünde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bahçelik alana sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekipleri, vatandaşların da katkısıyla yangını kontrol altına aldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bademli köyünde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle bahçelik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını söndürdü.
Yangında, yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel