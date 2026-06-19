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Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Elazığ'ın Keban ilçesi Kurşunkaya köyü Seftil Dağı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kurşunkaya köyünün Seftil Dağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Keban Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
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