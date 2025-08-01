Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'da Maden Ocağında Göçük: Arama-Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Elazığ Valiliği, Palu ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte bir işçinin mahsur kaldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı.

VALİLİK: ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Elazığ Valiliği, maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde, 01.08.2025 tarihinde saat 09.54'te meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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