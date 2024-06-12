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Elazığ'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kurban Bayramı süresince toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, belediyeye ait toplu taşıma araçlarının 15 Haziran arife gününde mezarlık alanına ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağını belirtti. Vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için bütün güzergahlarda 15-19 Haziran'da ulaşımın ücretsiz olacağını ifade etti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kurban Bayramı süresince toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, belediyeye ait toplu taşıma araçlarının 15 Haziran arife gününde mezarlık alanına ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağını belirtti.

Irmak, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için bütün güzergahlarda 15-19 Haziran'da ulaşımın ücretsiz olacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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