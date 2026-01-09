Elazığ'da 14 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Elazığ'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 4, ilçelerden Baskil'de 3, Kovancılar'da 7 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Ayrıca gün içinde Ağın'da 2, Keban'da 2 köy yolu ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel