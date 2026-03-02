Dilara Günana Cinayeti Davasında Karar... Sanık Volkan Kaplan'a Ağırlaştırılmış Müebbet

Serra Taylan

(ELAZIĞ) - Elazığ'da Dilara Günana'nın 6 Mayıs 2024'te kaybolduktan 1 hafta sonra öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin davada sanık Volkan Kaplan "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Genç kadının ölümüne ilişkin dava Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Volkan Kaplan, suça yardımdan yargılanan babası Yaşar Kaplan ve Dilara Günana'nın yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı bazı kadın derneklerinin temsilcileri de takip etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini dinlemesinin ardından hükmü açıkladı. Buna göre Volkan Kaplan "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6136 sayılı yasaya muhalefetten de 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Yaşar Kaplan da "suç delillerini gizleme" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahküm edildi.

"Her güne yeni bir şiddet haberiyle uyanmak istemiyoruz"

Elazığ Kadın Platformu üyeleri, davanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Grup adına konuşan Dilan Gültekin, kadın cinayetlerinin son bulması gerektiğini söyledi.

Kadınların yaşam hakkının pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini ifade eden Gültekin, "Artık her güne yeni bir şiddet haberiyle uyanmak istemiyoruz. Kadın cinayetleri birer istatistik değil, yarım bırakılmış hayatlar ve sistemin birer sonucudur. Kadın cinayetleri bireysel değildir; sistematik, örgütlü ve devletin cezasızlık politikasıyla beslenmektedir. Buradan adalet sistemine sesleniyoruz; kadınların yaşam hakkını pazarlık konusu yapmayın. Hiçbir tahrik bahanesi, hiçbir pişmanlık sözü bir cinayeti hafifletemez" diye konuştu.

Elazığ'da 6 Mayıs 2024'te merkeze bağlı Sedeftepe Köyü'ne gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cesedi 13 Mayıs'ta bulunmuştu.

