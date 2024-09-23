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Elazığ'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Elazığ'da Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Elazığ'ın Sütlüce köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi ve İ.T. isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde çeşitli kazı malzemeleri ve taşlar ele geçirildi.

Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sütlüce köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler kaçak kazı yapan İ.T'yi suçüstü yakaladı.

Çevrede yapılan aramada 2 kürek, balta, keser, madenci çekici, murç, endoskop kamera, el dedektörü, 2 bakır çubuk, eldiven ve kayalıktan çıkarılan 27 taş ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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