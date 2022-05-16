Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 1323 kilogram balık ele geçirildi - Haberler

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Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 1323 kilogram balık ele geçirildi

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 1323 kilogram balık ele geçirildi

Elazığ'da iki araçta yapılan aramada kaçak avlandığı tespit edilen 1323 kilogram balık ele geçirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Elazığ'da iki araçta yapılan aramada kaçak avlandığı tespit edilen 1323 kilogram balık ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Baskil kara yolunun Kayabeyli köyü mevkisinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı.

Kontrolde aracın kasasına gizlenmiş 1050 kilogram aynalı sazan bulundu.

Sürücü M.A'ya Baskil Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 bin 429 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Şeyhasan köyü mevkisinde kaçak avlanmış balık taşıdığını tespit ettikleri kamyoneti durdurdu.

Aramada 273 kilogram aynalı sazan, şabut ve sazan bulundu.

Araçtaki H.A. ve M.N.Ç'ye Baskil Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince 7 bin 429'ar lira ceza kesildi.

Balıklar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Elazığ, Tarım, Güncel, Haberler

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