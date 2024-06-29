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Elazığ'da inşaat alanında dev yılan paniği

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Elazığ'da bir inşaat alanında 3 metreyi aşkın siyah yılan görüntülendi. Yılanın canlı olup olmadığını kontrol etmek için üzerine kum döken işçiler, yılanın hareket etmesiyle büyük panik yaşadı. Yılan bir süre sonrası ise gözden kayboldu.

Elazığ'ın Gezin bölgesinde 3 metreyi aşkın boyuyla inşaat alanında bekleyen yılan, paniğe neden oldu.

Gezin bölgesinde bulunan inşaat alanında çalışan işçiler, binanın alt tarafında kıvrılmış vaziyette bekleyen 3 metreyi aşkın boyuyla siyah bir yılan gördü.

YILANIN CANLI OLDUĞUNU GÖREN İŞÇİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

İlk başlarda hareketsiz duran yılanın, canlı olup olmadığını, üzerine kum dökerek öğrenmeye çalışan işçiler, devasa yılanın hareket etmesi ile paniğe kapıldı. Bulunduğu yerden süzülen yılan daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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