Elazığ'da iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Elazığ'da iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı; polis fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada 2 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya ilişkin fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA