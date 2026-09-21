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Elazığ'da iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Elazığ'da iki grubun tartışması silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı; polis fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ataşehir Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada 2 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaya ilişkin fail ya da faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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