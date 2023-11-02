Elazığ'da Hırsızlık Olaylarına Karışan 2 Kişi Yakalandı

Elazığ'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler tespit edilerek tutuklandı.

Elazığ'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği tarafından, kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 23 Ekim 2023 günü Esentepe Mahallesi Gazel Sokak üzerinde bulunan ikametten hırsızlık olayının faili E.Y. (23), 31 Ekim 2023 günü Abdullahpasa Mahallesi 268. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık olayının faili A.S. (19) isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ