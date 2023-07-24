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Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

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Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari araç şarampole devrilerek elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, elektrik direğinin onarımı için çalışma başlatıldı.

Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilerek elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Esra N. idaresindeki 38 ZD 406 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Malatya kara yolunun Hankendi Köyü mevkisinde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.

Devrilirken elektrik direğine çarpan araçta, sürücünün de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada devrilen elektrik direğinin onarılması için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

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