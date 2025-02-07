Elazığ'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada hafif ticari araç çöp konteynerine çarpıp şarampole devrildi. Sürücü M.K. hayatını kaybederken, araçtaki N.K. yaralandı.
Elazığ'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 44 FV 347 plakalı hafif ticari araç, Elazığ- Malatya kara yolunun Yalındamlar köyü camisi mevkisinde çöp konteyneri ve bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü M.K. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.