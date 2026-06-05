Freni boşalan hafriyat kamyonu, 10 araca çarptı; 5 yaralı

ELAZIĞ'da freni boşalan hafriyat kamyonunun 10 araca çarptığı kazada 5 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce ilerleyen kamyon, yol üzerindeki 10 araca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı