Elazığ'da Faciaya Neden Olan Trafik Kazası: Anne ve Bebek Hayatını Kaybetti
Elazığ-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki anne ve 7 aylık bebeği hayatını kaybetti. Kazada toplamda 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki anne ve bebeği öldü, 4 kişi yaralandı.
G.B'nin kullandığı 12 ACL 258 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Songül Tütünen (41) ile 7 aylık bebeği Muaz Tütünen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel