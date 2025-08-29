Elazığ'da Balık Avlarken Kaybolan Adamın Cansız Bedeni Bulundu

ELAZIĞ'da, balık avlamak için gittiği Keban Baraj Gölü'nde kaybolan Ahmet Işık'ın (46) cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yenikapı köyü mevkisinde meydana geldi. Keban Baraj Gölü'ne balık tutmak için gelen Ahmet Işık, girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, Işık'ın cansız bedeni bulundu. Işık'ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,