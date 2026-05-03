Elazığ'da 3. Geleneksel Karaçor Işkın Festivali düzenlendi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde "3. Geleneksel Karaçor Işkın Festivali" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karaçor Yöresi Dayanışma ve Geliştirme Derneği öncülüğünde dağlarında yetişen ışkınları ile meşhur Karaçor köyünde düzenlenen festivale çok sayıda davetli katıldı.

Festivale katılanlara, köy kırsalında toplanan ışkınlar ile ışkından hazırlanan menemen ve yöresel tatlılar ikram edildi.

Canlı müzik, halk oyunları ve mehteran gösterisinin yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.

Davetlilerin festival alanına ulaşımı Pertek Belediyesinin desteğiyle feribot ile Fırat Nehri üzerinden sağlandı.

Festivale AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum yetkilileri ve davetliler katıldı.