El Salvadorlu Göçmen Kilmar Abrego Garcia Tahliye Edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin idari hatası sonucu El Salvador'a sınır dışı edilen ve "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanmak üzere yeniden ülkeye getirilen Kilmar Armando Abrego Garcia, haziran başından beri tutulduğu Tennessee eyaletindeki gözaltı merkezinden tahliye edildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Garcia'nın avukatları, müvekkillerinin serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Garcia'nın, gözaltı merkezinden tahliye edildiği ve Maryland eyaletindeki ailesinin yanına doğru yola çıktığı belirtilen açıklamada, "Bugün Kilmar Abrego Garcia özgür. Haksız yere gözaltında tutuldu, sınır dışı edildi ve hapse atıldı. Tüm bunlar, hukukun üstünlüğüne karşı süregelen saldırılara karşı koyma cesaretinden dolayı hükümetin intikamcı yaklaşımının bir sonucuydu." ifadesi kullanıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahkemenin kararını eleştirdi.

Garcia ABD'den sınır dışı edilene kadar "mücadelelerine" devam edeceklerini aktaran Noem, "Yargıç bu canavarı ABD sokaklarına salarak halkın güvenliğini tamamen göz ardı etti." değerlendirmesinde bulundu.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT'a göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." denilmişti.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Trump yönetimi tarafından haziranda El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesi'nde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.