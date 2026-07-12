Haberler

Gaziosmanpaşa'da park halindeyken sürücüsüz hareket eden otomobil doğal gaz kutusuna çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Gaziosmanpaşa'da el freni çekilmediği için hareket eden otomobil, bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Gaz sızıntısı nedeniyle bina tahliye edildi, ekipler sızıntıyı giderdi.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden otomobil, bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı.

Yıldıztabya Mahallesi Aybeniz Sokak'ta park edilen otomobil, bir süre sonra el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket etmeye başladı.

Sürücüsüz hareket eden otomobil, üç katlı binanın duvarına ve doğal gaz kutusuna çarparak durabildi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hasar gören doğal gaz kutusunda sızıntı olması nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sonucu gaz sızıntısı giderildi.

Kazaya neden olan otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobilin kendiliğinden hareket ederek yolda ilerlediği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobili durdurmak için arkasından birkaç kişinin koştuğu görülüyor.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Kongre üyesi, Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler tarafından alıkonuldu

İsraillilerin rehin aldığı ABD'liye bakın
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

CHP'li belediye başkanı, uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...