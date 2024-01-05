El freni çekilmeyen otomobil çikolata dükkanına girdi

BOLU'da, sürücüsünün rampaya park ettiği el freni çekilmeyen otomobil, bir süre sonra hareket ederek cadde üzerindeki çikolata dükkanına girdi. Otomobilin iş yerine girdiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.15 sıralarında İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Cangüleç, 14 DD 296 plakalı otomobilini Büyükcami Mahallesi üzerindeki rampaya park etti. El freni çekilmeyen park halindeki otomobil hareket ederek rampadan geri geri indi ve cadde üzerindeki bir çikolata dükkanına girdi. İşyeri ile otomobilde hasar oluşurken olayda yaralanan olmadı. Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin rampadan geri geri gelerek işyerine girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.