Ekvador lideri Noboa'dan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya "gerilla" suçlaması

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu, Kolombiyalı "gerillaları" Ekvador topraklarına girmeye teşvik etmekle suçladı.

Noboa, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef aldı.

Petro'nun Kolombiyalı gerillaları Ekvador topraklarına girmesi için teşvik ettiğini iddia eden Noboa, "Çeşitli kaynaklar, bize, Petro hükümeti tarafından teşvik edilen Kolombiyalı gerillaların kuzey sınırımızdan bir sızma gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Başkan Petro, sorunları komşu ülkelere ihraç etmek istemek yerine kendinizi kendi halkınızın yaşamını iyileştirmeye adayın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro ise X hesabından, Noboa'ya tepki göstererek, kendisiyle buluşması için bir teklifte bulundu.

Noboa'yı kuzey sınırına davet eden Petro, "Kuzey sınırına gidin ve benimle buluşun, o bölgelerin barışını birlikte inşa edelim, yalanlara inanmayı bırakın." açıklamasında bulundu.

İki lider arasında diplomatik gerginlik

Ekvador, Kolombiya'nın sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamasını gerekçe göstererek bu ülkeye uyguladığı gümrük vergisini 1 Mayıs'tan itibaren yüzde 50'den yüzde 100'e çıkaracağını açıklamıştı.

Ekvador hükümeti, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun ülkesinin iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı iddia edilen açıklamalarına tepki olarak Bogota Büyükelçisini "istişareler" için geri çağırdığını duyurmuştu.

Kolombiya da kararın ardından Ekvador'a tepki olarak Kito Büyükelçisi'ni geri çekme kararı almıştı.

Liderler arasında gerginlik

Petro ile Noboa arasında sınır bölgelerindeki uyuşturucu örgütleriyle mücadele yöntemleri nedeniyle gerilim yaşanıyor.

İki lider, birbirlerine karşılıklı sert suçlamalarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi
ABD Senato adayından skandal sözler: Ayasofya iade edilmezse Türkiye’ye ithalat yasağı

ABD senato adayından Türkiye'ye skandal "Ayasofya" tehdidi
Geri sayım başladı! Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak

Aman dikkat! Binlerce telefon saatler sonra iletişime kapatılacak
Beykoz’da kavgayı ayırmak isteyen komşu bıçaklanarak öldürüldü

Sadece kavgayı ayırmak istedi: Vücut geliştirmeci komşu dehşet saçtı

FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi
Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı

Bu fotoğraflardan kısa süre sonra, tüm dünya onu tanıdı
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma

Muhittin Böcek ve ailesiyle ilgili ortalığı karıştıran görüntü iddiası