Ekvador'da Önemli Anayasa Değişiklikleri İçin Referandum

Güncelleme:
Ekvador, dört önemli anayasa değişikliği için referanduma gidiyor. Seçmenler, yabancı askeri üslerin geri dönmesi, yeni anayasa taslağı, siyasi partilere devlet fonlarının kesilmesi ve Kongre üye sayısının azaltılması konularında oy kullanacak.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da halk, anayasada 4 önemli değişikliği oylamak için referanduma gidiyor.

Ülkede kayıtlı yaklaşık 14 milyon seçmen, 2008'den bu yana yasak olan yabancı askeri üslerin geri dönmesi, yeni bir anayasa taslağı hazırlanması, siyasi partilere sağlanan devlet fonlarının kesilmesi ve Kongre üye sayısının azaltılması konularında karar verecek.

Mevcut anayasanın 5. maddesi, Ekvador topraklarında yabancı askeri üslerin kurulmasını yasaklıyor.

Bu oylama, ABD'ye yakın müttefikliğiyle bilinen ve uyuşturucu kartellerine karşı "savaş" yürüttüğünü savunan Devlet Başkanı Daniel Noboa için kritik önem taşıyor.

Noboa, anayasadaki 4 maddenin değiştirilmesinin, "uluslararası işbirliği yoluyla suç örgütleriyle, özellikle de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi güçlendireceğini" ifade ediyor.

Temel haklara aykırı olduğu gerekçesiyle yargı tarafından engellenen bazı girişimlerinin ardından Noboa, narkotik suç örgütlerine karşı uyguladığı sert politikalar için toplumdan daha geniş destek arıyor.

Ekvador'da yılın ilk yarısında 4 bin 619 cinayet işlendi. Ekvador Organize Suç Gözlemevi, bunun "ülkenin yakın tarihinde kaydedilen en yüksek sayı" olduğunu belirtiyor.

Ulusal basına göre, Noboa'nın destekçileri askeri işbirliğinin istihbarat paylaşımını, lojistik kapasiteyi ve genel güvenlik yeteneklerini güçlendireceğini savunuyor.

Muhalifler ve bazı uzmanlar ise yabancı üslerin ülkenin egemenliğini tehlikeye atabileceğini ve güvenlik çözümlerinin daha kapsamlı ve bütüncül olması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
