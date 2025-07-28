Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasını "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal eden İstanbul Üniversitesi, yüksek lisans diplomasını da geçersiz saydı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ), Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyeti ve diplomasını, "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığı ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle iptal etti.

İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu, 24 Temmuz'daki toplantısında, İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (örgün öğretim) Programı'na kayıt yaptıran İmamoğlu'nun, Üniversite Yönetim Kurulunun 18 Mart 2025 tarih ve 61 numaralı toplantısında alınan kararına istinaden, 6 Temmuz 1987 tarihli ve 19509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğindeki "lisans mezuniyet" koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan "koşullarda eksiklik" nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına karar verdi.

MEZUNİYET TEZİ, ULUSAL TEZ MERKEZİNDEN KALDIRILACAK

Kurul, İmamoğlu'nun mezuniyet bilgilerinin, Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerinden silinmesini ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden güncellenmesini, mezuniyet tezinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinden kaldırılmasını da karara bağladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılıkça, İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması istenmişti.

İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının da "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle 18 Mart'ta iptaline karar vermişti. İmamoğlu'nun diploma bilgisi 6 Mayıs'ta üniversitenin veri tabanından kaldırılmıştı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etmiş, duruşmanın da 11 Eylül'de yapılmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Yorumlar (89)

Haber Yorumlarıfthmrt:

BU SAHTE DİPLOMAYA İMZA ATANLARI DA ALIN İÇERİ

Yorum Beğen576
Yorum Beğenme127
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Haber Yorumlarıİzmirli solcu:

Saygıdeğer chpli yoldaşlar. Yapmayın etmeyin bu sahtekarın peşinden gitmeyin mutlaka tayyibi alt eden düzgün bir adayımız çıkacaktır. Ama bu bildiğin sahtekar kim nasıl soktu bunu bizim aramıza bilmiyorum.

Yorum Beğen331
Yorum Beğenme321
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Haber YorumlarıHalit:

fetö

yanıt34
yanıt7
Haber YorumlarıBulent Turker:

AKP müslümanlar = FETO

yanıt24
yanıt37
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

bak çok güzel yazmışsın aklına yüreğine eline sağlık, ben bir Ak Parti’li olarak düşüncelerini takdir ediyorum.

yanıt10
yanıt12
Haber YorumlarıAS6 AS6:

hadi oradan hadi

yanıt5
yanıt2
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

gün gelir o kantar sizide tartar

Yorum Beğen314
Yorum Beğenme186
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSedat Macit:

bekliyoruz sabırla gelsin tavşanlar bakalım

yanıt65
yanıt85
Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

huva huva İngilizce ile anca lise

Yorum Beğen279
Yorum Beğenme82
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

e gel sen konuş..

yanıt31
yanıt62
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