Ekrem İmamoğlu'nun 'Sahte diploma' davasında 4'üncü duruşma
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla 4. kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı'nın yetersizliği nedeniyle Silivri'deki ceza infaz kurumunda gerçekleşecek.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma İstanbul Adalet Sarayı: 'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no'lu duruşma salonunda görülecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel