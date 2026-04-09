Ekrem İmamoğlu'ndan Abd-İran Ateşkes Açıklaması: Uluslararası Toplum Sorumluluk Almalıdır

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABD-İran arasındaki ateşkes anlaşmasını değerlendirerek uluslararası topluma kalıcı barış için sorumluluk alma çağrısında bulundu.

(İSTANBUL) - Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ABD- İran arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, barışın kalıcı hale gelmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan mesajında, "ABD ve İsrail'in başlattığı savaşın bedelini bölge ve dünya halkları ödüyor. Kırılgan ateşkesin kalıcı olması için uluslararası toplum seyirci koltuğundan kalkmalı, sorumluluk almalıdır. Pakistan'ın arabuluculuk rolünü takdir ediyorum. Ama gerçek ihtiyaç, geçici sükünet değil, kalıcı barıştır. Türkiye ve tüm uluslararası aktörler tek taraflı dayatmalara boyun eğmeden diplomasiye güç vermelidir. Uluslararası hukuku ihlal edenler, bu savaşı başlatanlar ve halklara acı yaşatanlar tarihte hak ettikleri yeri alacaktır. En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
