Ekrem İmamoğlu'ndan Beykoz Mitingine Çağrı: Ekran Başında Olacağım, Direnişinizi İzleyeceğim

Güncelleme:
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin 7 Ocak tarihinde Beykoz'da düzenleyeceği miting için destek mesajı verdi. İmamoğlu, mitinge katılacaklara selam göndererek, ekran başında olacağını belirtti.

(ANKARA)- CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin 7 Ocak tarihinde İstanbul'un Beykoz İlçesi'nde düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin "Yarın Beykoz'da buluşuyoruz. Ben de her zamanki gibi ekran başında olacağım. Sizin o büyük direnişinizi izleyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Yarın Beykoz'da buluşuyoruz. Ben de her zamanki gibi ekran başında olacağım. Sizin o büyük direnişinizi izleyeceğim. Selam olsun hemşehrilerime..."

Kaynak: ANKA / Güncel
