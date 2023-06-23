Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın açıklaması mahkemeye sunuldu

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ekmeğe zam yapılmasıyla ilgili konuşmasında Türk milletini aşağıladığı ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddialarıyla yargılandığı davada, Kolivar'ın yapmış olduğu açıklamanın kaydı mahkemeye sunuldu. Mahkeme, video kayıtlarının çözümlemelerinin yapılması için bilirkişiye gönderdi.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Cihan Kolivar ve avukatı katıldı. Sanık avukatı beyanında müvekkilinin Türk milletine hakaret etme kastının olmadığını belirterek Kolivar'ın yapmış olduğu açıklamanın video kaydını mahkemeye sundu. Konuşmasının devamında, "Müvekkilim daha önceki beyanlarında ilçe belediyelerini kastederek söylemlerde bulundu. Cumhurbaşkanına yönelik bir söylem söz konusu değildir. Müvekkil beyanlarında ruhsatsız fırınlarla mücadele ettiğini belirtmiştir. Sunmuş olduğumuz video kayıtlarının çözümünün yaptırılmasını ya da celse arasında incelenmesini talep ederiz" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 7 Kasım günü katıldığı bir televizyon programında ekmeğe zam yapılmasıyla ilgili konuşmuştu. Bu konuşma sonrasında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan hakkında resen soruşturma başlatılan Kolivar, gözaltına alınarak 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 9 Kasım'da tutuklanmıştı. Kolivar avukatlarının tutukluluğa karşı yaptığı itiraz sonrasında 17 Kasım'da tahliye edilmişti. İddianamede, Cihan Kolivar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' ve 'Türk milletini alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 9 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi.