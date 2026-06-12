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Gaziantep'te ekmek sandığına giren yılan yakalandı

Gaziantep'te ekmek sandığına giren yılan yakalandı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir fırının ekmek sandığına giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerinin ekmek sandığına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Güllühöyük Mahallesi'nde Y.Y'ye ait ekmek fırınında çalışanlar, ekmek sandığında yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark etti.

Yılanı kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayan iş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yakalama aparatıyla yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Çuvala konulan yılan, kırsal alanda doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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