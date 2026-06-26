Manisa'da ruhsatsız tabancayla polisten kaçan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne 410 bin lira ceza

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 'silah taşıdığı' ihbar edilen otomobilin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibi sonucu yakalanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsü E.G.'ye çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 410 bin lira ceza kesilirken, araçta yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şehzadeler ilçesinde 45 SC 880 plakalı otomobilin sürücüsünün yanında ruhsatsız silah bulundurduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çarşı Mahallesi'nde devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, bahsi geçen otomobili 1800 Sokak'ta tespit edip, 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak ihtara uymayan otomobil sürücüsü, ters yöne girerek kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil, Çarşı Bulvarı'nda önü kesilerek durduruldu. Sürücüsü E.G.'nin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Öte yandan, yapılan kontrollerde E.G.'nin daha önce sürücü belgesinin iptal olduğu belirlendi. Ehliyetsiz araç kulanan sürücüye, 'dur ihtarına uymamak', 'ters yöne girmek' ve 'trafiği tehlikeye atmak' ihlallerinden 410 bin lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan E.G., polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı