Dedesinin otomobiliyle gezerken polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de 17 yaşındaki Arda K., dedesinin otomobiliyle gezerken polisin dur ihtarına uymadı. Kısa süreli takibin ardından yakalanan genç, ehliyetsiz sürüşü nedeniyle ceza alacak.

KAYSERİ'de dedesinin otomobiliyle gezdiği sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan Arda K. (17), kısa süreli takibin ardından yakalandı.

Kocasinan ilçesinde Arda K., dedesi Abdullah K.'nin 38 DA 941 plakalı otomobilini alıp gezmeye çıktı. Bir süre sonra polis ekipleri, Arda K.'ye dur ihtarında bulundu. Ancak Arda K., ihtara uymadı. Polis ekipleri Arda K.'yi kısa süreli takibin ardından Beyazşehir Mahallesi 825'inci Sokak'ta yakaladı. Ehliyetsiz sürücü Arda K., işlemleri için Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Sürücüye, 'dur' ihtarına uymamak ve trafik kanununun çeşitli maddelerinden ceza uygulanacağı öğrenildi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

