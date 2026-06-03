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Erzin ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yapan zanlı gözaltına alındı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle girdiği belirlenen M.A.Ç. isimli şüpheli, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle girdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsali Mahallesi'nde yapılan sınava giren M.A.Ç'de kamera ve kulaklık düzeneği olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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