EGO Genel Müdürü Taylan Engin, Çubuk'ta vatandaşlarla buluştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Taylan Engin, Çubuk'ta vatandaşlarla bir araya gelerek ulaşımla ilgili şikayetleri dinledi ve çözüm için çalışma başlatacaklarını belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Taylan Engin, Çubuk'ta vatandaşlarla buluştu.
Engin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde bir araya geldiği vatandaşların ulaşımla ilgili şikayetlerini dinledi.
Vatandaşların taleplerini alan Engin, Çubuk'ta ulaşım sorununu çözmek için kapsamlı bir çalışma başlatacaklarını belirtti.