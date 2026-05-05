EGO'dan metro hattının kısmi kapatılmasına ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, MTA İstasyonu'nda gerçekleşen hatta izinsiz giriş olayı nedeniyle hattın kısmi kapatıldığını bildirdi.

EGO'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Vatandaşlarımız, MTA İstasyonu'nda gerçekleşen hatta izinsiz giriş olayı nedeniyle işletimimiz, Necatibey ile Tarım Bakanlığı istasyonları arasında tren aktarmalı olarak sürdürülecek ayrıca ilave otobüs seferleri ile desteklenecektir."

İstasyonun geçici olarak kapatılması nedeniyle giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşandığı görüldü.