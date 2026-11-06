EGO, 481 numaralı hattaki otobüs personelini ilgili kurula sevk edecek

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan incelemede olayın, 481 numaralı hatta hizmet veren otobüsümüzün seferi sırasında meydana geldiği tespit edilmiştir. GPS kayıtları ve ilgili personelin beyanı da dikkate alınarak gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, personelin görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmayan davranışta bulunduğu kanaatine varılmıştır. Söz konusu personelin, disiplin ve ceza işlemlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kurula sevki ivedilikle sağlanacaktır. EGO Genel Müdürlüğü olarak, toplu taşıma hizmetlerinde görev yapan tüm personelimizin vatandaşlarımıza karşı saygılı, sorumlu ve profesyonel bir tutum sergilemesi konusundaki hassasiyetimizi sürdürüyoruz" denildi.

Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı