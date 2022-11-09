Cenk Çelik cinayeti soruşturmasında "Baygaralar Grubu"na operasyon! 15 kişi tutuklandı

Suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında çektiği videolar ile tanınan Cenk Çelik'in Ümraniye'de silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Adana'da "Baygaralar Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda 15 kişi tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik'in öldürülmesine ilişkin cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana'daki bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'inin tutuklandığını bildirdi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 19 EYLÜL'DE TUTUKLANDI

EGM'nin yazılı açıklamasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17 Eylül'de Ümraniye'de Cenk Çelik'in öldürülmesi olayının şüphelisi Özgür B'nin 19 Eylül'de yakalanarak tutuklandığı hatırlatıldı.

"BAYGARALAR" İSİMLİ ÖRGÜTE OPERASYON

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen "Baygaralar" isimli organize suç örgütüne yönelik 4 Kasım'da Adana'da operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 20 kişinin gözaltına alındığı, aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 288 değişik çap ve modelde fişek, 4.366 gram kokain, 770 gram esrar, bir likit esrar, 10 bin 620 dolar ve 42 bin 870 lira ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 15'inin tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik tehdit videoları yayınlayan Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış ve günler boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.