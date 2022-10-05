Başkent'te 5 yılda 600 suç örgütü çökertildi, 5 bin 336 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2017'den beri yapılan operasyonlarla 600 suç organizasyonunun çökertildiğini ve 5 bin 336 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2017'den beri yapılan operasyonlarla 600 suç organizasyonunun çökertildiğini ve 5 bin 336 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 2017 yılından beri yapılan operasyonlara ilişkin istatistikleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, "2017 yılı başından günümüze kadar suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertilmiş, 5 bin 336 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler arasında kamuoyunca 'Baron' olarak nitelendirilen suç örgütü yöneticileri de bulunmaktadır. Uyuşturucu suçlarının ve örgütlerinin her türüyle mücadelemiz kesintisiz sürecektir" denildi. - ANKARA