Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te 5 yılda 600 suç örgütü çökertildi, 5 bin 336 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Başkent'te 5 yılda 600 suç örgütü çökertildi, 5 bin 336 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2017'den beri yapılan operasyonlarla 600 suç organizasyonunun çökertildiğini ve 5 bin 336 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 2017'den beri yapılan operasyonlarla 600 suç organizasyonunun çökertildiğini ve 5 bin 336 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 2017 yılından beri yapılan operasyonlara ilişkin istatistikleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, "2017 yılı başından günümüze kadar suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertilmiş, 5 bin 336 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler arasında kamuoyunca 'Baron' olarak nitelendirilen suç örgütü yöneticileri de bulunmaktadır. Uyuşturucu suçlarının ve örgütlerinin her türüyle mücadelemiz kesintisiz sürecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title