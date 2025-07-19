Eğitimde Yenilik ve Esneklik Vurgusu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile esnek ve yenilikçi bir eğitim sistemi oluşturduklarını, milli ve manevi değerler ile erdemli bireyler yetiştirdiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çağın ihtiyaçlarına uygun, esnek ve yenilikçi eğitim sistemimizle akademik bilginin yanında milli ve manevi değerlere sahip, erdemli ve farklı becerilerle donatılmış bir nesil yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli örnek ve iyi uygulamalarına ilişkin yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak gayemiz, hızla değişen dünyada her alanda rekabet edebilecek nitelikte ve donanımda güçlü bireyler yetiştirmektir. Çağın ihtiyaçlarına uygun, esnek ve yenilikçi eğitim sistemimizle akademik bilginin yanında milli ve manevi değerlere sahip, erdemli ve farklı becerilerle donatılmış bir nesil yetiştiriyoruz."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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