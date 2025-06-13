Eğitimde Sağlık Hareketi Projesinin Dönem Sonu Programı Gerçekleştirildi

Eğitimde Sağlık Hareketi Projesinin Dönem Sonu Programı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valiliği liderliğinde başlatılan 'Eğitimde Sağlık Hareketi' projesinin dönem sonu etkinliği yapıldı. Vali Ozan Balcı, projedeki sağlık taramalarının önemine değinerek, çocukların akademik başarılarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Van Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlükleri işbirliğinde başlatılan "Eğitimde Sağlık Hareketi" projesinin dönem sonu programı düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince konser verildi.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, örnek bir projenin yıl sonu programı için bir araya geldiklerini söyledi.

Okullarda uygulanan projenin öneminden söz eden Balcı, şunları kaydetti:

"Okullarda bu proje kapsamında göz, kulak, ortopedik, diş ve daha bir çok hastalıklarda taramalar gerçekleştirildi. Sisteme girilen öğrencinin taraması ve takibi yapılarak sonuçlar alındı. Veliler de bu sisteme dahil edilerek önemli sonuçlar elde edildi. Yaşam kaynağı olan çocuklar, ülkenin geleceğini oluşturuyor. Kentteki tüm çocukların bir nevi ailesi sayılırız. Milletimizin imkanlarıyla çocuklar için güzel işler yapıldı. Çocukların beden ve ruh sağlıkları başta olmak üzere akademik başarıları ve diğer alanlardaki problemleri bizi yakından ilgilendiriyor. Çocukların başarıları ve ailelerin hayallerini gerçekleştirmesi için çalışmalarımız devam ediyor."

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ise "Taramaları yapılan çocukların tedavileri hastanelerimizde takip edildi. Öğrencilerimizin hem eğitimlerinde verimlilik sağladık hem de kronik hastalıklarını minimum düzeye indirdik. Ekiplerimiz okulları ziyaret ederek öğrencilerin diş, ağız, kulak, burun, boğaz, işitme, görme, ortopedik ve buna benzer hastalıklarla ilgili taramalarını yaptılar." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da "Üç yıldır büyük bir başarıyla devam eden bu proje eğitim sistemimizde bir çığır açtı, bir yenilik oluşturdu. Bütün eğitim camiasına örnek teşkil edecek bir çalışma haline geldi. Projede emeği geçenler olayı çok ciddi manada sahiplendiler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Çuvalla para verecekler! Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca

Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin bel kemiğine kanca
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi

Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Gazze'ye yürüyen Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere Mısır'a gelen 40 aktivist alıkonuldu

O ülkeden Gazze'ye yürüyeceklere engel! 40 aktivist alıkonuldu
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.