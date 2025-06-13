Eğitimde Sağlık Hareketi Projesinin Dönem Sonu Programı Gerçekleştirildi

Van Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlükleri işbirliğinde başlatılan "Eğitimde Sağlık Hareketi" projesinin dönem sonu programı düzenlendi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerince konser verildi.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, örnek bir projenin yıl sonu programı için bir araya geldiklerini söyledi.

Okullarda uygulanan projenin öneminden söz eden Balcı, şunları kaydetti:

"Okullarda bu proje kapsamında göz, kulak, ortopedik, diş ve daha bir çok hastalıklarda taramalar gerçekleştirildi. Sisteme girilen öğrencinin taraması ve takibi yapılarak sonuçlar alındı. Veliler de bu sisteme dahil edilerek önemli sonuçlar elde edildi. Yaşam kaynağı olan çocuklar, ülkenin geleceğini oluşturuyor. Kentteki tüm çocukların bir nevi ailesi sayılırız. Milletimizin imkanlarıyla çocuklar için güzel işler yapıldı. Çocukların beden ve ruh sağlıkları başta olmak üzere akademik başarıları ve diğer alanlardaki problemleri bizi yakından ilgilendiriyor. Çocukların başarıları ve ailelerin hayallerini gerçekleştirmesi için çalışmalarımız devam ediyor."

İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun ise "Taramaları yapılan çocukların tedavileri hastanelerimizde takip edildi. Öğrencilerimizin hem eğitimlerinde verimlilik sağladık hem de kronik hastalıklarını minimum düzeye indirdik. Ekiplerimiz okulları ziyaret ederek öğrencilerin diş, ağız, kulak, burun, boğaz, işitme, görme, ortopedik ve buna benzer hastalıklarla ilgili taramalarını yaptılar." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras da "Üç yıldır büyük bir başarıyla devam eden bu proje eğitim sistemimizde bir çığır açtı, bir yenilik oluşturdu. Bütün eğitim camiasına örnek teşkil edecek bir çalışma haline geldi. Projede emeği geçenler olayı çok ciddi manada sahiplendiler." diye konuştu.