Eğitim Sen, ortak sınav sistemine öğretmenin iradesini yok saydığı için karşı çıktı

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(ANKARA) - Eğitim Sen, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne karşı çıkarak, uygulamanın öğretmenin pedagojik yargısını ve mesleki iradesini devre dışı bıraktığını savundu.

Eğitim Sen, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenin sahadan edindiği bilgi ve pedagojik değerlendirmesinin eğitim sürecinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Öğretmenin sahadan edindiği bilgiyi ve pedagojik yargısını devre dışı bırakan her düzenleme, eğitimin niteliğini de devre dışı bırakır" ifadeleri kullanıldı.

Öğretmenin mesleki iradesini yok sayan uygulamaların, eğitimin niteliğini de olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, "Çocukları veri setine, okulu üretim bandına, öğretmeni operatöre çeviren anlayışa karşı sesimizi yükseltiyoruz. Öğretmen robot, öğrenci veri, okul fabrika değildir" denildi.

Kaynak: ANKA