Eğitim Sen Genel Meclisi'nden Bakan Tekin'e İstifa Çağrısı

(ANKARA) - Eğitim Sen Genel Meclisi, MESEM uygulamasının çocuk işçiliğini meşrulaştırdığını belirterek, "Okulda olması gereken çocuklar çalıştırılıyor, yaralanıyor, ölüyor. MESEM'ler meslek eğitimi değil, sömürü düzenidir" açıklamasını yaptı. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısında bulunuldu.

Eğitim Sen Genel Meclisi, MESEM uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Uygulamanın bir meslek eğitimi olmadığını vurgulanan açıklamada, bu konuda söylenecek her sözün söylendiğini ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in eğitimcileri ve eğitim sendikalarını dinlemediği kaydedildi.

Çocukların yaşamının hiçe sayıldığı ifade edilen açılamada, 2025 yılında okulda olması gereken 87 çocuğun çalışmak zorunda bırakıldığı ve çalışırken hayatını kaybettiği, projelendirilen MESEM'lerde 15 çocuğun yaşamını yitirdiği, yüzlerce öğrencinin yaralandığı belirtilerek, bu tablonun sorumlusunun Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, binlerce öğrencinin haftanın dört günü okul ikliminin dışına çıkarıldığı, bu durumun çocukları taciz ve istismara açık hale getirdiği belirtilirken, derin yoksulluk koşullarında ailelere ve çocuklara üçte bir oranında asgari ücret verilerek "ölümü gösterip sıtmaya razı olma" dayatması yapıldığı vurgulandı.

Çocuk işçiliğinin ve çocuk sömürüsünün Milli Eğitim Bakanlığı eliyle meşru hale getirildiği savunulan açıklamada, MESEM uygulamasını protesto eden öğretmenlere ters kelepçe takılması ve üniversite öğrencilerinin tutuklanmasının da sorumluluğunun Bakan Tekin'e ait olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "MESEM öğrencisi gece saat 22.00'ye kadar ve hafta sonu da çalışabilir" sözleriyle, MESEM'lerde çocukların öğrenci değil işçi olduğunun bizzat itiraf edildiğini belirterek, "Çocuk işçiliğini ve çocuk sömürüsünü bizzat Milli Eğitim Bakanlığı eliyle meşru hale getirdiği için Yusuf Tekin'i istifaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çok yakın bir tarihte "nitelikli meslek eğitiminin nasıl olması gerektiğine" dair bir raporun basın ve kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.