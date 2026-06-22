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Eğitim Sen'den Öğretmenlere Yönelik Polis Müdahalesine Tepki

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Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, taban maaş ve mülakat mağduriyeti için eylem yapan öğretmenlere polis müdahalesini kınayarak, 'Yapılanlar bütün öğretmenlere yönelik işkencedir' dedi.

(ANKARA) - Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, taban maaş hakkı ve mülakat mağduriyetinin giderilmesi talebiyle eylem yapan öğretmenlere yönelik polis müdahalesine tepki göstererek, "Yapılanlar bütün öğretmenlere yönelik işkencedir" dedi.

Irmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "En meşru talep olan taban maaş hakkı ve mülakat mağduriyetinin giderilmesi talepleri için mücadele eden öğretmenlere yönelik sert polis müdahalesini kabul etmiyor, kınıyoruz. Sendika binasının ablukaya alınması, öğretmenlere su, biber gazı ve portakal gazıyla sert şekilde müdahale edilmesi, yaralanan ve baygınlık geçirenlere sağlık yardımı yapılmasının engellenmesi açık bir insan hakkı ihlalidir. Yapılanlar bütün öğretmenlere yönelik işkencedir. Kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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