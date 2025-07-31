Eğitim Müdürü Eriş, Kumluca'daki Okullarda İncelemelerde Bulundu

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Kumluca'daki bazı okullarda incelemelerde bulundu, eğitim paydaşlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Eriş, ilk olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Portakal Çiçeği Anaokulu'nu ziyaret etti.

Ardından Atatürk İlkokulu ve Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunan Eriş'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, okul müdürleri eşlik etti.

Okullarda devam eden yaz dönemi faaliyetlerini ve yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkları gözlemleyen Eriş, okul yönetimlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kumluca Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı Uygulama Oteli'nde okul ve kurum müdürleriyle bir araya gelen Eriş, eğitimdeki yeni uygulamalar ve Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.