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Ankara'da eğitim helikopteri düştü; 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da eğitim helikopteri düştü; 1 ölü, 1 yaralı
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R-44 tipi eğitim helikopterinin enkazında Cumhuriyet savcısı eşliğinde inceleme yapıldı. Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından enkaz vinçle kamyona yüklenerek kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ENKAZ KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısı eşliğinde, R-44 tipi eğitim helikopterinin enkazında inceleme yapıldı. Kaza kırım ekibi tarafından yapılan incelemeler tamamlandı. Helikopterin enkazı vinçle kamyona yüklenip kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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