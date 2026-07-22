Ankara'da eğitim helikopteri düştü; 1 ölü, 1 yaralı
R-44 tipi eğitim helikopterinin enkazında Cumhuriyet savcısı eşliğinde inceleme yapıldı. Kaza kırım ekibinin çalışmalarının ardından enkaz vinçle kamyona yüklenerek kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ENKAZ KALDIRILDI
Cumhuriyet savcısı eşliğinde, R-44 tipi eğitim helikopterinin enkazında inceleme yapıldı. Kaza kırım ekibi tarafından yapılan incelemeler tamamlandı. Helikopterin enkazı vinçle kamyona yüklenip kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı