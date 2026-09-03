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Eğitim Gücü Sen'den kadroya geçiş uyarısı: 'İdari gecikmenin bedelini öğretmen ödememeli'

Eğitim Gücü Sen'den kadroya geçiş uyarısı: 'İdari gecikmenin bedelini öğretmen ödememeli'
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 1095 günü dolduran sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçişinde gecikme yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Süre dolmuşsa hak doğmuştur' dedi. Ayrıca norm fazlası öğretmenlerin resen atanma konusundaki taleplerini ilettiklerini ve 8 Eylül itibarıyla kadrolu olanların resen atanmayacağı yanıtını aldıklarını açıkladı. Öğretmenlerin haklarını takip edeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, 1095 günlük fiili çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş işlemlerinde yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle hak kaybına uğramaması gerektiğini belirterek, "Süre dolmuşsa hak doğmuştur. İdari gecikmenin bedelini öğretmen ödememelidir" dedi.

Özat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadroya geçiş sürecinin idari işlemlerin hızına bağlı olmaması gerektiğini vurguladı. Özat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenin hakkı, idari işlemlerin hızına bağlı olmamalıdır. 1095 günlük fiili çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya geçiş işlemlerindeki olası gecikmeler nedeniyle tek bir günlük dahi hak kaybı yaşamasını kabul etmiyoruz. Süre dolmuşsa hak doğmuştur. İdari gecikmenin bedelini öğretmen ödememelidir.

Ayrıca, norm fazlası sözleşmeli öğretmenlerin kılavuzda 31 Ağustos tarihinin esas alınması nedeniyle, kadroya geçecek olmalarına rağmen sözleşmeli statüde değerlendirilerek resen atanmaları konusu da gündemimizde. Bu konudaki taleplerimizi de ilettik. 8 Eylül itibarıyla kadrolu olan öğretmenlerin resen atanmayacağı yönünde dönüş aldık. Öğretmenleri ilgilendiren her konuda sahadayız; haklarının takipçisiyiz."

Kaynak: ANKA
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