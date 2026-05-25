Eğitim-Bir-Sen 16. kez genel yetkili sendika oldu

Eğitim-Bir-Sen, 2026 yılı Mayıs ayı üye tespit sonuçlarına göre toplam üye sayısının 444 bin 454'e ulaştığını açıkladı. Bu sonuçla sendika, eğitim ve bilim hizmet kolundaki genel yetkili sendika unvanını 16. kez korumuş oldu. 2025'te 428 bin 618 olan üye sayısı, yaklaşık 16 bin yeni katılımla arttı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 394 bin 705, yükseköğretim kurumlarında 49 bin 749 üyesi bulunan sendika, bu rakamın Türkiye'de bir sendikanın ulaştığı en yüksek üye sayısı olduğunu vurguladı.

Sendika, eğitim çalışanlarının hak ve özgürlük mücadelesinde kendilerini adres olarak gördüklerini ve desteğin her yıl arttığını belirtti. 14 Şubat 1992'de Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen, 34 yıllık mücadele sürecinde tarihi kazanımlar elde etti. Sendika, emeğin değerinin bulunması, çalışma hayatındaki sorunların çözülmesi ve kamu çalışanlarının yeni kazanımlar elde etmesi için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

